ВИДЕО ⟩ ​«Минимум раз, минимум два, поцелую я тебя»: по Таллинну бродит Амирчик и не дождется встречи с фанатами

В преддверии своего сольного концерта в Таллинне Амирчик уже бродит по ночному клубу и записывает видео, одно из которых оказалось в распоряжении редакции Limon.ee. «Всем привет, друзья, на связи Амирчик! И прямо сейчас - угадайте, где я нахожусь. Я нахожусь в клубе MJ, в городе Таллинне, в котором мы встречаемся с вами уже завтра (сегодня, 26 мая - прим.ред.) До встречи, жду каждого!» Смотрите видеоприветствие!

Помимо посещения клуба, где артист будет выступать, он уже успел насладиться прекрасным закатом в Таллинне в ресторане своего отеля, а также показал номер, в котором его поселили. Для местных жителей несложно догадаться, что кумир молодежи в эстонской столице проживает в отеле Radisson Collection, где его поселили в одном из роскошных люксов.

Амирчик (Амирхан Батабаев) - молодой артист из Бишкека, 18 лет. Стал популярен в TikTok благодаря акустическим каверам на популярные песни.

Как писали в СМИ в 2022-м году про этого талантливого юношу: «Стандартная схема успеха сработала в случае Амирхана Батабаева из Киргизии. Взял в руки гитару, наиграл известную мелодию хита, спел. Выложил в Тик-Ток несколько каверов и прославился». Да, творческая биография певца с псевдонимом Амирчик началась в TikTok, но там каждый день пытаются завоевать внимание подписчиков миллионы, десятки миллионов юношей и девушек, записывая и выкладывая музыкальные клипы. И только единицы становятся там звездами… Амирчик уже сделал первый шаг в этом направлении - попал в топ-сотню Shazam и там же - в первые 40 лучших в жанре поп.

Смотрите, в каком номере живет Амирчик в Таллинне: