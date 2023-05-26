Пт, 26.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пугачева публично высказалась про загул Никиты Преснякова

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Sergei Karpukhin

Примадонна показала своё отношение к вечеринкам внука.

Никита Пресняков несколько дней назад закатил в Штатах вечеринку по случаю своего 32-летия. Он организовал праздник на свежем воздухе, позвав на день рождения большое количество друзей. Вечеринка была настолько активной, что у именинника не было времени делать снимки на память.

«Было настолько душевно, что в итоге это единственная фотография с дня рождения, я тупо забыл о существовании телефона»,

– похвастался Пресняков.

Учитывая опыт его прошлых вечеринок, наверняка не обошлось без крепких алкогольных напитков и песен до утра. Никто из родных на празднике Никиты не присутствовал, но родные потом с интересом слушали его рассказы о том, как всё прошло.

Алла Пугачева лично прокомментировала день рождения внука. Она раньше и сама любила устраивать загулы с друзьями. Ходят легенды о том, какие отвязные вечеринки Примадонна лет 15 назад проводила в своем загородном доме. Она с одобрением высказалась о том, что Никита идёт по её стопам и умеет от души веселиться.

«Круто!»

– написала Алла Борисовна в Сети, добавив смайлики огня и хлопающих ладошек. 

Говорят, что Пугачева сильно страдает из-за разлуки с Никитой. Они очень близко общались до весны прошлого года. Примадонна часто принимала любимого внука в гостях, следила за его творческими успехами. Потом случился её переезд за границу. Никита позже тоже уехал из России, но не к бабушке в Израиль, а в Штаты. Из-за разных часовых поясов они общаются теперь гораздо реже.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх