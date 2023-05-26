Пугачева публично высказалась про загул Никиты Преснякова

Никита Пресняков несколько дней назад закатил в Штатах вечеринку по случаю своего 32-летия. Он организовал праздник на свежем воздухе, позвав на день рождения большое количество друзей. Вечеринка была настолько активной, что у именинника не было времени делать снимки на память.

«Было настолько душевно, что в итоге это единственная фотография с дня рождения, я тупо забыл о существовании телефона»,

– похвастался Пресняков.

Учитывая опыт его прошлых вечеринок, наверняка не обошлось без крепких алкогольных напитков и песен до утра. Никто из родных на празднике Никиты не присутствовал, но родные потом с интересом слушали его рассказы о том, как всё прошло.

Алла Пугачева лично прокомментировала день рождения внука. Она раньше и сама любила устраивать загулы с друзьями. Ходят легенды о том, какие отвязные вечеринки Примадонна лет 15 назад проводила в своем загородном доме. Она с одобрением высказалась о том, что Никита идёт по её стопам и умеет от души веселиться.

«Круто!»

– написала Алла Борисовна в Сети, добавив смайлики огня и хлопающих ладошек.