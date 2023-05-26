Почему нельзя выбрасывать втулки от туалетной бумаги

Контейнеры для рассады

Если вы занимаетесь садоводством, то втулки отлично подойдут для того, чтобы подготовить рассаду к дачному сезону. Достаточно разрезать нижнюю часть втулки на четыре части с ложить их по очереди одна на другую. У вас получится емкость, куда можно насыпать землю и посадить семена. Со временем картон разлагается, поэтому этот материал отлично подходит для рассады.

Подставка для кацелярских принадлежностей

Для того, чтоы сделать прочную подставку, вам понадобится еще один квадратный кусок картона, но вы можете сделать из него любую форму, которая вам по душе. Возьмите картон и несколько втулок, а потом приклейте их дном к картону. Чтобы подставка вписалась в интерьер вашей квартиры, ее можно покрасить краской из баллончика. Кроме того, вы можете выбрать любой декор. В полученные отверстия вставляйте канцелярские принадлежности.

Такой же органайзер можно сделать для многих вещиц, меняя размер втулки ножницами. например, в них можно складывать саморезы и гвозди или нитки с иголками.

Кормушка для птиц