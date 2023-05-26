Почему 26 мая нельзя плакать: приметы и что запрещено делать

26 мая церковь почитает память праведницы Гликерии Новгородской. В народе Гликерью (Лукерью) называли Комарницей за то, что с этого дня появлялись эти надоедливые насекомые.

Люди верили, что комаров приносит теплый ветер, а осенью холодные ветра сдувают их в южные моря. С этими поверьями в народе были связаны особые приметы.