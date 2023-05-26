Врач сравнил пользу окрошки на квасе, кефире и минералке

«Выбор основы для окрошки – источник бесконечных споров. С точки зрения правильного питания каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, – говорит Кабанов. – Выбор нужно делать, опираясь на личный вкус и с учетом состояния здоровья».

Квас – традиционная база для окрошки. Однако магазинные сорта напитка часто содержат избыток сахара, предупредил диетолог. У некоторых брендов калорийность превышена практически вдвое, за счет добавленного сахара. Свободный сахар – один из наиболее вредных продуктов в рационе. Он провоцирует развитие инсулинорезистентности, что ведет к развитию диабета II типа, способствует появлению лишнего веса и ожирения, вреден для зубов.

Кефир – наиболее калорийный вариант для окрошки, источник насыщенных жиров. С другой стороны, это пробиотик – источник полезных лакто- и бифидобактерий, необходимых для полноценного обмена веществ и нормального пищеварения, пояснил эксперт. Кефир создает в кишечнике благоприятную среду, помогает максимально усвоить полезные вещества.

Минеральная вода – наименее калорийная основа для окрошки. Однако пузырьки в ее составе раздражают чувствительную слизистую оболочку желудка, могут вызвать вздутие живота и повышенное газообразование, рассказал Кабанов.

В интернете можно встретить рецепт окрошки на тане – кисломолочном напитке, популярном на Кавказе и в Средней Азии. Его часто разбавляют минеральной водой, что делает тан отличной основой для окрошки: с полезными кисломолочными бактериями, но менее жирный, чем цельный кефир, с приятным ярким вкусом.