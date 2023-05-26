Что нужно сделать Львам, Девам, Скорпионам и Стрельцам на неделе до июня – иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 29 мая по 4 июня, назвав знаки зодиака, которым стоит проявить особую осторожность и не торопиться. Это станет залогом их успеха.

Львы

Рожденным под этим созвездием стоит взять на вооружение принцип «долго запрягать, да быстро ехать». Понедельник и вторник - 29 и 30 мая соответственно - довольно вязкие дни, зато со среды этот знак зодиака может набрать отличный темп. Прекрасный момент для переговоров, заключения сделок, деловых поездок.

«Выходные обещают оказаться очень энергичными, позаботьтесь о том, чтобы энергия имела выход: любая физическая активность будет необходима», - заверили астрологи.

Девы

Этот знак зодиака получит хорошие шансы укрепить свое материальное положение. Неделя очень подходит для того, чтобы найти способы дополнительного заработка. Кстати, не бойтесь необычных идей: нестандартные, творческие проекты сейчас имеют высокие шансы на успех.

«В пятницу откажитесь от переговоров и публичных выступлений, ваше красноречие будет не на высоте. В выходные стоит побаловать себя чем-то вкусненьким», - добавили эксперты.

Скорпионы

Им звезды советуют побыть консерваторами. Поиск нестандартных идей и новизны заведет этот знак зодиака в тупик. Поэтому Скорпионам следует двигаться по проверенным путям и полагаться на надежных людей. Последнее особенно важно: партнеров сейчас нужно беречь и романтических, и деловых. Лучшие дни недели для этого знак зодиака: понедельник, вторник и воскресенье.

Стрельцы

За исключением взбалмошного и неуравновешенного четверга, вся неделя очень благоприятная. Она настраивает Стрельцов на серьезный, деловой лад и максимально подходит для больших, долгосрочных задач. А еще это хорошее время для крупных покупок.