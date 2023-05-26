Глоба предрекла успех из всех щелей! Люди этого знака будут купаться в деньгах

Зажглась их счастливая звезда.
Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, назвав знак зодиака, который еще никогда не был так успешен. Тельцы поймают удачу за хвост.
Для них наступает белоснежная полоса удачи, которая продлится до конца года и даже чуть дольше. Единственное, что должны сделать представители этого знака, – так это прислушаться к себе. Деньги, большие заработки, внимание второй половинки, любовь – все это они заслужили, проделав большой путь.
Ко всему прочему, представителей зодиакальной системы ждет новое дело, которое принесет им удачу.
Тельцов попытаются сбить с толку недоброжелатели, но у них ничего не получится. Останется только завидовать и трепетать.