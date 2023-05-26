ВЫПИСКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ⟩ Роман Костомаров пребывает в депрессии: временами впадает в апатию и злится – не может принять ситуацию

С тех пор, как Роман Костомаров оказался в больнице, прошло уже почти полгода. За это время спортсмен пережил много операций и не один раз был на волосок от самого страшного.

К счастью, сейчас состояние Романа стабилизировалось. Но из-за нескольких ампутаций ему предстоит протезирование и длительная реабилитация. И все это осложняется депрессией, которая временами обрушивается на измученного болезнью фигуриста.

«Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит», – рассказал источник Telegram-каналу Shot.