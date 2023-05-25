НЕОЖИДАННАЯ ПРИЧИНА ⟩ Почему Тина Тернер отказалась от американского гражданства?

В поисках счастья Тине Тернер пришлось пережить много трудных моментов в своей жизни. Ни для кого не секрет, что десять лет назад легенда музыки отказалась от гражданства США. Но с тех пор остается много вопросов и догадок: почему она это сделала?

В 2013 год Тина Тернер отказалась от американского гражданства и стала гражданкой Швейцарии. Сначала ходило много слухов о том, что она сменила гражданство из-за оптимизации налогообложения. Но для этих домыслов нет никаких оснований, швейцарская налоговая система не является одной из самых благоприятных, и Тернер определенно не получила бы экономической выгоды.

Правда неожиданно и восхитительно проста, без всяких схем и скрытых мотивов. В течение двадцати лет Тина жила в основном в Швейцарии, будучи замужем за Эрвином Бахом, немецким музыкальным продюсером. Отношения пары начались в 1986 году, а официальный брак был зарегистрирован в июле 2013 года.