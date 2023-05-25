ВИДЕО ⟩ Только взгляните, как школьница из Эльва исполняет песню Элины Нечаевой!

12-летняя школьница из Эльва Лилиан Саувола обожает петь, и уже несколько раз побеждала на вокальных конкурсах как в Эстонии, так и за рубежом. Совсем недавно Лилиан заняла первое место в конкурсе юниоров Best of WAF, исполнив песню «La Forza» Элины Нечаевой.
Ученица пятого класса Эльваской гимназии Лилиан Саувола знакома почти со всеми сценами крупнейших концертных залов Эстонии. На многих из них девочка выступала или участвовала в конкурсах. Лилиан завоевывает первые места не только у себя на родине, но и на вокальных конкурсах за рубежом. Например, в 2021 году талантливая молодая певица победила в конкурсе вокалистов Annetekoda-2021.
В минувшие выходные Лилиан заняла первое место в конкурсе Best of WAF (младшая возрастная группа) в таллиннском Vaba Lava, исполнив песню «La Forza» своей любимой певицы Элины Нечаевой.
«La Forza» (по-русски «сила») - песня на итальянском языке, с которой оперная певица Элина Нечаева победила на песенном конкурсе Eesti Laul-2018. Песня представляла Эстонию на Евровидении в Лиссабоне 12 мая 2018 года.
К слову, маленькая Лилиан уже сама написала две песни, одну из которых она исполнила в предварительном туре шоу Uus laul. Лилиан любит классическую музыку, и ее желание - совместить поп, рок и классическую музыку в своем творчестве.
Послушайте, как Лилиан исполняет песню «La Forza»: