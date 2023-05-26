ГАЛЕРЕЯ ⟩ По Таллинну расставили желтые скамейки Эда Ширана: смотрите, какой потрясающий вид открывается с одной из них!

Кроме того, после полудня солнечные лучи сюда всё еще не попадают, поэтому сидеть на скамейке довольно холодно. Но есть у нее серьезный плюс - завораживающий вид на огромные круизные лайнеры, прибывшие в эстонскую столицу. Но и второй плюс - именно с этой скамейки получаются потрясающие фотографии для соцсетей.

Ed Sheerani kollased pingid. Фото: Konstantin Sednev

Кадриорг, такой Кадриорг!

Несмотря на то, что я довольно критично высказался о прошлой скамейке Эда Ширана в Таллинне, моя самая нелюбимая расположилась в Кадриорге. Да, можно посмотреть на парк, на фонтан, но какой-то совсем неромантичной она показалась. Находится в очень людном месте, люди спешат по своим делам, только если у тебя закружилась голова, скамейка окажется по пути следования.

Плюс в том, что если вы просто хотели своими глазами посмотреть на скамейку на Певческом поле, но не смогли туда попасть из-за подготовки к фестивалю, самый ближайший вариант - именно здесь, в Кадриорге. Найду еще один плюс. Солнечное место, можно не только послушать песни Ширана, но и позагорать. Но не лучшее для селфи и удивительных снимков.

Ed Sheerani kollased pingid. Фото: Konstantin Sednev

Десятки людей вокруг, а сесть никто не хочет!