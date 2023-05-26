Около десяти дней назад всемирно известный британский певец, музыкант и композитор Эд Ширан отправил в Эстонию желтые скамейки, чтобы напомнить нашим жителям о важности отдыха и о том, что в судьбе каждого из нас бывают трудные моменты, главное - не сдаваться и находить возможность взять перерыв или паузу для раздумий.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ По Таллинну расставили желтые скамейки Эда Ширана: смотрите, какой потрясающий вид открывается с одной из них!
Еще несколько дней скамейки будут выделяться в городском пространстве Таллинна, почти каждую из них видно уже издалека. После они будут переданы благотворительным организациям.
Мне неоднократно говорили, что я похож на Эда Ширана, не только именем, но и внешне, поэтому долго думать не пришлось, буквально сразу решил, что эта тема моя. Мы с фотографом в самый жаркий майский день отправились в семь популярных мест столицы, где установлены желтые лавочки. На них висят рекламные щиты с qr-кодом, отсканировав который, можно послушать историю нового альбома Ширана и его музыку. Продолжительность рассказов с песнями - около восьми минут. Слушая шум волн, успокаивающий голос артиста и его легкие летние треки, удается успокоиться буквально за считанные мгновения.
Попробуй найди!
Не на всех лавочках мне удалось посидеть, потому что одна из них находится на Певческом поле, которое в эту среду было перекрыто из за подготовки к мероприятию «Помолимся за Украину». На это время скамейку никуда не переносили, она осталась там, где и была изначально установлена, в самом центре Певческого поля - перед той самой «ракушкой». Но расположение скамейки меня очень сильно удивило, потому что с нее не открывается какой-то невообразимый вид на город и море. Кроме того, из-за проходящего мероприятия фанаты творчества артиста просто не смогут посидеть на этой скамейке.
Отмечу и один плюс - лавочка расположена вдали от других скамеек, поэтому проблем с выбором ни у кого возникнуть не должно.
Таинственная пропажа в Теллискиви!
На самом деле, эта скамейка из нашей прошлой рубрики - попробуй найди! Но она хотя бы есть, посадить на нее пятую точку мне удалось. С с этой лавочки открывается, пожалуй, самый эксклюзивный вид. На туалетные комнаты увеселительного заведения Kivi Paber Käärid в Теллискиви. Согласно первоначальному плану она должна располагаться у входа в это заведение, но там мы ее не обнаружили.
Решили заглянуть внутрь заведения, там мы ее и обнаружили. Работники ресторана, судя по всем, решили позаботиться о сохранности скамейки, и занесли ее внутрь, чтобы в ночное время лавочку никто никуда не уволок или не испортил. Решение, как мне кажется, верное. От лавочки у туалетов есть толк. Свою очередь в уборную лучше ждать сидя, чем стоя. Выбор места в любом случае не слишком удачный. На улице сидеть рядом со входом в ресторан и велопарковкой - сомнительное удовольствие.
Скамейка здесь нужна, как собаке пятая нога! Но...
Как я уже писал ранее свое мнение, не все места для скамеек были выбраны идеально, но здесь, в Круизном терминале, пожалуй, самый странный выбор из всех с точки зрения целесообразности. Наверняка в Таллинне можно найти парки или другие людные места, где скамейка будет необходима. Здесь лавочка прямо кричит о том, что авторы проекта поставили ее, чтобы просто поставить, так как в нескольких сантиметрах от нее находятся городские скамейки с таким же видом.
Кроме того, после полудня солнечные лучи сюда всё еще не попадают, поэтому сидеть на скамейке довольно холодно. Но есть у нее серьезный плюс - завораживающий вид на огромные круизные лайнеры, прибывшие в эстонскую столицу. Но и второй плюс - именно с этой скамейки получаются потрясающие фотографии для соцсетей.
Кадриорг, такой Кадриорг!
Несмотря на то, что я довольно критично высказался о прошлой скамейке Эда Ширана в Таллинне, моя самая нелюбимая расположилась в Кадриорге. Да, можно посмотреть на парк, на фонтан, но какой-то совсем неромантичной она показалась. Находится в очень людном месте, люди спешат по своим делам, только если у тебя закружилась голова, скамейка окажется по пути следования.
Плюс в том, что если вы просто хотели своими глазами посмотреть на скамейку на Певческом поле, но не смогли туда попасть из-за подготовки к фестивалю, самый ближайший вариант - именно здесь, в Кадриорге. Найду еще один плюс. Солнечное место, можно не только послушать песни Ширана, но и позагорать. Но не лучшее для селфи и удивительных снимков.
Десятки людей вокруг, а сесть никто не хочет!
Это не памятник, не скульптура и даже не музейный экспонат. Садиться не только можно, а нужно. Вокруг десятки людей, ведь в Ноблесснере в эти дни проходит серьезный семинар. Но скамейка пустует. С одной стороны, это хорошо, мне не пришлось никого выгонять и слишком долго ждать, с другой стороны - даже жаль Эда Ширана, он ведь так старался. Но мы оценили его старания.
Скамейка для тех, кто любит быть в центре светской жизни. Вокруг вас десятки людей, жизнь кипит и бурлит. А вы просто сидите и наслаждаетесь летним коктейлем, любуясь дорогими яхтами. Хороший вариант. Если в дневное время кажется, что куда тут еще эта скамейка, ведь вокруг столько столиков и стульев, то вечером понимаешь, что мест свободных особо и нет. Моя самая любимая лавочка с точки зрения расположения.
С видом на миллион!
Обожаете любоваться архитектурой? Любите шум волн и интересуетесь историей? Пожалуй, на этой скамейке в новом жилом квартале Каларанна в Таллинне вы найдете всё это вместе. Садишься на скамейку, видишь разрушающийся и исписанный граффити горхолл, за твоей спиной новые дома, построенные, как мне видится, в скандинавском стиле. А перед тобой - почти весь город как на ладони. Вид на миллион!
Здесь гораздо меньше людей, чем в Ноблесснере и Теллискиви. Мало мест, где можно присесть отдохнуть поблизости. Поэтому наличие скамейки точно должно обрадовать туристов и местных жителей. Как же приятно здесь посидеть под любимую музыку и помечтать о прекрасном.
Яхта, парус, в этом мире только мы одни!
Наверное, было бы странно и даже неожиданно увидеть скамейки Эда Ширана в Пыхья-Таллинне или Ласнамяэ. Но мне жаль, что там их нет. А вот куда довезли одну желтую лавочку - туда не все смогут самостоятельно добраться. Это Haven Kakumäe. Но уж если вы сможете доехать, точно нужно посидеть и послушать песни артиста. Вид не самый прекрасный, но без лишней суеты вокруг. Смело отправляйтесь!
Самый главный плюс, что прямо перед скамейкой есть магазин, где можно купить любой напиток или мороженое, чтобы было не скучно сидеть.
Смотрите ниже галерею целиком от нашего фотографа Константина Седнева! В ней вы найдете больше ярких фотографий!