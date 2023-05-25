ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красная дорожка в центре Таллинна: смотрите, какие гости в столице!

В эти дни в Эстонию съехались музыканты из шести стран. В программе фестиваля - всемирно известный скрипач Дэниэль Хоуп, польский скрипач-виртуоз Януш Вавровски, один из самых известных композиторов и исполнителей молодого поколения в Литве Гедиминас Гельготас, самый известный пианист Германии Себастьян Кнауэр, а также Михаил Шишкин, русский писатель, который много лет живет в эмиграции, и еще несколько известных деятелей культуры.

По словам основателя и художественного руководителя фестиваля Odessa Classics Алексея Ботвинова, он рад, что эстонские организаторы и зрители готовы поддержать фестиваль второй год подряд.

«Это неоценимая поддержка, потому что, несмотря на то, что культурная жизнь Одессы и Украины в целом не остановилась, но об организации столь масштабного международного фестиваля в условиях несправедливой войны, развязанной Россией, не могло быть и речи», - сказал Ботвинов.

С эстонской стороны фестиваль организует Эстонский национальный симфонический оркестр и Kultuuripartnerluse SA. Фестиваль Odessa Classics в этом году также проходит при финансовой поддержке Таллиннской городской управы. Таллинн и Одесса являются городами-побратимами уже 25 лет.