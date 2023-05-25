Чт, 25.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Легендарная ABBA отказалась выступать на Евровидении в Швеции

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Группа ABBA
Группа ABBA Фото: Alberto Pezzali

Участник ABBA Бенни Андерссон заявил о нежелании группы участвовать в Евровидении-2024, пишет Лайф.

Шведская музыкальная группа ABBA не будет принимать участие в Евровидении-2024, которое пройдёт в Швеции. Об этом сказал участник коллектива Бенни Андерссон, его слова приводит The Guardian.

«Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" - это значит "нет», - сказал он.

В следующем году исполнится 50 лет с момента победы группы ABBA на Евровидении. Ещё один участник коллектива Бьорн Ульвеус сказал, что музыканты могут отметить иначе это событие, не посещая конкурс. При этом причина отказа не называется.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх