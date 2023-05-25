«Здесь гармонично все»: Галкин показал любимое фото из 90-х и объяснил, чем оно ему нравится

«Мое любимое фото из 1990-х. Здесь гармонично все. Выражение лица Сфинкса словно говорит, что он доволен преемником, окрас шорт созвучен головному убору статуи, моя уверенность в позе и в себе выгодно подчеркнута длиной носков в сандалиях, майка бодибилдера активно сотрудничает с объемом бицепсов и красной ковровой дорожкой, нарисованной на талантливо неровных ступенях», – написал он.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.