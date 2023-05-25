ФОТО ⟩ Солиста Rammstein заметили в Хельсинки. Что он там делает?

В эти выходные легендарная группа Rammstein выступит на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Оказывается, за несколько дней до концертного тура солист популярной группы Тилль Линдеманн решил погулять по Хельсинки.

Линдеманн попался на глаза наблюдательным жителям и гостям города в старом здании рынка в Хельсинки, где он якобы свободно гулял и знакомился с выставленным на продажу товаром.