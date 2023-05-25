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ФОТО ⟩ Солиста Rammstein заметили в Хельсинки. Что он там делает?

Стен Таливеэ
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Тилль Линдеманн.
Тилль Линдеманн. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, кажется, любит Финляндию, потому что наблюдательные жители и гости Хельсинки заметили его в здании рынка Хельсинки, пишет Elu24.

В эти выходные легендарная группа Rammstein выступит на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Оказывается, за несколько дней до концертного тура солист популярной группы Тилль Линдеманн решил погулять по Хельсинки.

Линдеманн попался на глаза наблюдательным жителям и гостям города в старом здании рынка в Хельсинки, где он якобы свободно гулял и знакомился с выставленным на продажу товаром.

«Сегодня на наш рынок пришел солист Rammstein Тилль Линдеманн», - говорится в сообщении в социальной сети компании Nordic Caviar House.

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