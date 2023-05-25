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Назван один день в июне, когда сбываются все мечты: Венера и Плутон в силе

Limon.ee
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Загадывайте желания на этой неделе. Иллюстративное фото
Загадывайте желания на этой неделе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Противостояние планет даст энергию, которой нужно воспользоваться.

Оно будет сопровождаться важными аспектами, которые повлияют на жизнь человечества

Согласно астрологии, 5 июня люди будут ощущать на себе противостояние Венеры и Плутона.

5 июня – сильнейший день. День, в который каждый человек может мощно визуализировать свою самую заветную мечту, чтобы она в будущем воплотилась в реальность.

Шансы для этого будут крайне велики, поскольку людские мысли и планы в этот день станут максимально эффективными.

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