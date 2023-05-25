В свете очередной истории об избиении: Союз защиты детей объясняет: почему среди молодежи так много насилия и как его предотвратить?

В прошлом году в соцсетях разошлись видеоролики о происшествии с несовершеннолетними девочками в Пярну 17 октября, когда над жертвой издевались и избивали ногами. Аналогичный случай произошел через пять дней, когда в квартиру ворвались другие девочки и напали на находившуюся там 12-летнюю девочку.

20 апреля в Эльваской гимназии пролилась кровь. Восьмиклассник явился в школу с кастетом, надел его и дал волю рукам.

30 апреля в 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка. Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.

22 мая, в социальных сетях стали распространяться жестокие кадры, на которых более взрослый мальчик несколько раз бьет маленького мальчика, которому, как говорят, восемь лет. Чуть позже выяснилось, что инцидент произошел в конце апреля в Вильяндимаа. В редакцию также поступили видеоматериалы с избиением, кадры очень жестокие. На одном из видео нападавший, находясь в лесу, держит пилу и делает угрожающие движения над лежащим на земле пострадавшим, как будто хочет отпилить мальчику ногу. При этом потерпевший кричит: «Нет, не делай этого!» Сам нападавший прячется под капюшоном, чтобы его нельзя было узнать на видео.