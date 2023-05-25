В последнее время жителей Эстонии шокируют различные случаи избиения или другого насилия, главными действующими лицами которых часто являются несовершеннолетние. Почему среди молодежи так много насилия и как его предотвратить? Объясняет координатор сотрудничества НКО Союз защиты детей Элийзе Тийдуссалу, пишет Elu24.
В свете очередной истории об избиении: Союз защиты детей объясняет: почему среди молодежи так много насилия и как его предотвратить?
В прошлом году в соцсетях разошлись видеоролики о происшествии с несовершеннолетними девочками в Пярну 17 октября, когда над жертвой издевались и избивали ногами. Аналогичный случай произошел через пять дней, когда в квартиру ворвались другие девочки и напали на находившуюся там 12-летнюю девочку.
20 апреля в Эльваской гимназии пролилась кровь. Восьмиклассник явился в школу с кастетом, надел его и дал волю рукам.
30 апреля в 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка. Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.
22 мая, в социальных сетях стали распространяться жестокие кадры, на которых более взрослый мальчик несколько раз бьет маленького мальчика, которому, как говорят, восемь лет. Чуть позже выяснилось, что инцидент произошел в конце апреля в Вильяндимаа. В редакцию также поступили видеоматериалы с избиением, кадры очень жестокие. На одном из видео нападавший, находясь в лесу, держит пилу и делает угрожающие движения над лежащим на земле пострадавшим, как будто хочет отпилить мальчику ногу. При этом потерпевший кричит: «Нет, не делай этого!» Сам нападавший прячется под капюшоном, чтобы его нельзя было узнать на видео.
Утро среды, 24 мая, началось для директора гимназии Козе с испуга, когда он получил известие о том, что один из учеников ранен топором. Выяснилось, что между мальчишками возникла ссора.
И таких случаев множество, но все, в свою очередь, усугубляется тем, что многие пострадавшие даже не осмеливаются никому рассказать о том, что с ними что-то случилось, поэтому жертв может быть намного больше.
Почему среди молодежи так много насилия и как его предотвратить? Элийзе Тийдуссалу, координатор сотрудничества НКО Союз защиты детей, поясняет:
«Эмоции и гнев, которые усиливаются, например, чувством несправедливости, могут заставить человека вести себя неожиданно. Бывают ситуации, когда раздражительность может привести к ощущению безысходности, и в этих случаях не удается сразу найти подходящий образ действий в каждой ситуации. В этих случаях человек не всегда способен принять адекватное и четкое решение, лишь потом, когда эмоции утихают, он способен ясно мыслить и в большинстве случаев сожалеет о поступке.
Важно понимать, что эмоции, включая гнев, - это нормальная реакция нашего мозга в определенных ситуациях, например, в опасности. С эмоциями нужно работать - эмоциям предшествует мысль или внушение, которые можно контролировать и сознательно изменять. Это помогает задавать себе вопросы, а также есть несколько техник, позволяющих взять под контроль сиюминутную эмоцию. Хороший совет есть, например, на странице peaasi.ee».
Связь с ранее пережитым насилием
«Исследования показывают, что физическое наказание, перенесенное в детстве, может иметь прямое влияние на развитие мозга и может нарушить дальнейшее когнитивное, поведенческое, социальное и эмоциональное развитие ребенка. Многие дети, подвергшиеся физическому наказанию дома, позже начинают вести себя агрессивно и вне дома.
Негативное влияние на психическое здоровье ребенка, его самооценку и способность справляться со стрессовыми ситуациями часто переносится и на взрослую жизнь. Физические наказания, перенесенные в детстве, во многих исследованиях связывают с более поздними тревожными расстройствами, депрессией, проблемами зависимости и моделями антисоциального поведения.
Нельзя сказать, что, например, родитель умышленно причиняет ребенку боль, скорее это случай некомпетентности, накопления эмоций или напряжённой ситуации, когда даже взрослый иногда не может установить границы по-другому и уже не знает, как себя вести с ребенком. Поэтому крайне важно участие различных ведомств, учреждений и организаций в обмене знаниями, повышении информированности общества (во избежание осуждения) и многогранной поддержке семей.
Последствия насилия долгосрочны и разрушительны, и поэтому важно, чтобы в обществе распространялась осведомленность и чтобы, если мы замечаем нуждающегося в помощи ребенка, мы делали все возможное, чтобы сделать ситуацию безопасной для него. Ребенок, нуждающийся в помощи, является и жертвой, и ребенком, применившим насилие. Каждый обязан немедленно сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи, работнику местного самоуправления по защите детей или позвонить по телефону помощи детям 116 111».
Телесные наказания остаются наиболее распространенной формой насилия в отношении детей во всем мире. По данным Панамериканской организации здравоохранения, каждый второй ребенок в возрасте от 2 до 17 лет во всем мире страдает от насилия. По данным Всемирной организации здравоохранения, до одного миллиарда детей в возрасте от 2 до 17 лет во всем мире за последний год подверглись физическому, сексуальному или эмоциональному насилию или пренебрежению. Согласно последним данным Фонда глобального партнерства по искоренению насилия в отношении детей (End Violence Against Children), 86 процентов из 2,2 миллиарда детей в мире до сих пор не защищены даже юридически от физического насилия.