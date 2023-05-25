Анастасию Волочкову не пустили на последний звонок собственной дочери Ариадны, сообщает Starhit. По мнению балерины, это могло произойти по двум причинам.
«Приревновала к моей славе и успеху»: Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на своем выпускном
Во-первых, единственная дочь звезды проживает с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. Бывший избранник настраивает ребенка против нее, считает звезда российского балета. А во-вторых... Ариадна завидует матери.
«Выпускной вечер, выпускной бал… Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху – ради Бога. Ничего страшного не произошло»
Бывший муж обвинения в свой адрес не комментирует. Он женат на телеведущей Елене Николаевой и воспитывает вместе с супругой сына.