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«Приревновала к моей славе и успеху»: Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на своем выпускном

Limon.ee
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Анастасию Волочкову не пустили на последний звонок собственной дочери Ариадны, сообщает Starhit. По мнению балерины, это могло произойти по двум причинам. 

Во-первых, единственная дочь звезды проживает с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. Бывший избранник настраивает ребенка против нее, считает звезда российского балета. А во-вторых... Ариадна завидует матери.

«Выпускной вечер, выпускной бал… Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху – ради Бога. Ничего страшного не произошло»

Бывший муж обвинения в свой адрес не комментирует. Он женат на телеведущей Елене Николаевой и воспитывает вместе с супругой сына. 

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