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Аорта разорвалась в самолете, на который он мог не сесть: подробности последних часов жизни мужа Гурцкой

Limon.ee
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Диана Гурцкая с мужем.
Диана Гурцкая с мужем. Фото: Artur Sadovski

В минувшие выходные прогремела новость о преждевременной кончине Петра Кучеренко - мужа певицы Дианы Гурцкой. Замминистра образования РФ умер, возвращаясь из командировки на Кубу. Что же все-таки случилось с человеком, который никогда не жаловался на здоровье.

Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность. Но пока официально об этом не объявлено. Известно лишь, что последние несколько дней Петр Кучеренко неважно себя чувствовал, это подтверждают не только его родные, но и близкие друзья, пишет StarHit.

Журналист Роман Супер сообщил, что Петр до последнего не хотел ехать в дальнюю командировку, но все-таки согласился, так как чувствовал ответственность.

«Друзья Пети рассказали, что он всеми силами пытался не лететь в эту последнюю в его жизни командировку на Кубу. Но не лететь не получилось. Совсем плохо ему стало уже после перелета туда. Все командировочные дни он в итоге провел в гостиничном номере. А за несколько часов до посадки у Пети разорвалась аорта. Борт был правительственным: я не знаю, какими медицинскими гаджетами снабжают такие самолеты, но помочь ему не смогли: ни в воздухе, ни на земле", - рассказал Роман Супер.

Диана Гурцкая так и не нашла в себе силы прокомментировать кончину мужа. Безутешная вдова долго стояла около гроба с телом любимого супруга, приговаривая: «Петя, Петя, как же так...» После этого журналисты попытались задать звезде пару вопросов, но ее окружили охранники и не дали никому возможность подойти ближе.

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