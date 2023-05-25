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Какого цвета следует избегать определенным знакам Зодиака?

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

В зависимости от нашего знака Зодиака, одни цвета одежды могут нам подойти, а других следует избегать.

Цвета, которые мы носим, ​​могут влиять на наше настроение и то, как нас видят другие. Каждый цвет имеет символическое значение, более теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, ассоциируются с энергией, страстью и счастьем, а более холодные цвета, такие как синий, зеленый и фиолетовый, ассоциируются с покоем, расслаблением и глубокими мыслями, пишет MixNews.

Овен - ярко-красный цвет

Овны вспыльчивы и страстны, но им следует избегать ярко-красного цвета. Этот цвет может усилить их склонность к агрессивности и безрассудным действиям.

Телец - темно-зеленый цвет

Тельцы ассоциируются с природой и стабильностью, но им следует избегать темно-зеленого. Этот цвет может усилить их склонность к упрямству.

Близнецы - желтый цвет

Динамичные Близнецы должны избегать желтого цвета. Этот цвет может увеличить их склонность к нервозности и необдуманным решениям.

Рак - Темно-синий цвет

Раки эмоциональны и интуитивны, но им следует избегать темно-синих оттенков. Этот цвет может усилить их склонность к меланхолии и замкнутости.

Лев - Оранжевый цвет

Львы драматичны и страстны, но им следует избегать одежды оранжевых оттенков. Этот цвет может усилить их склонность к эгоцентризму.

Дева - Светло-серый цвет

Девы практичны, но им стоит избегать светло-серых оттенков. Этот цвет может чрезмерно подчеркнуть их склонность к перфекционизму.

Весы - Светло-розовый цвет

Весы дружелюбны и приятны, но им следует избегать светло-розовых оттенков. Этот цвет подчеркивает их поверхностность.

Скорпион - темно-красный цвет

Хотя они страстны, Скорпионам следует избегать темно-красного цвета. Этот цвет может усилить их склонность к ревности и собственничеству.

Стрелец - Фиолетовый цвет

Стрельцы оптимистичны и свободолюбивы, но им следует избегать фиолетовых оттенков. Этот цвет может усилить их склонность к нереалистичным ожиданиям и подчеркнуть их легкомыслие.

Козерог - Темно-серый цвет

Козероги амбициозны и ответственны, но им следует избегать темно-серых оттенков. Этот цвет слишком подчеркивает их жесткость.

Водолей - Синий цвет

Водолеи изобретательны и любят отличаться, но им следует избегать синего цвета. Этот цвет подчеркивает их отчужденность и холодность.

Рыбы - Белый цвет

Рыбы чувствительны и изобретательны, но им следует избегать белого цвета. Этот цвет может усилить их эмоциональность и склонность к одиночеству.

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