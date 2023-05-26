ГОРОСКОП НА 26 МАЯ ⟩ День пройдет легко, если прислушаетесь к советам астрологов

Очень хорошим будет день для влюбленных, романтические настроения витают в воздухе, мечты сбываются, признаваться в своих чувствах в такой обстановке легко и приятно. Тех, кто находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи.

Рак

Не лучшая ситуация складывается в сфере личных отношений, вы недооцениваете существующие проблемы. Разногласия, которые сейчас кажутся вам несущественными, могут привести к появлению серьезных проблем. Любимый человек склонен обижаться на поступки или высказывания, которые вам будут казаться вполне естественными. Воспользуйтесь возможностью повидаться со старыми друзьями, навестить тех, кто живет далеко.

В сфере профессиональных интересов влияние позитивных тенденций также выражено весьма скромно. Вовремя реализовать свои планы вам помешают разногласия с руководством и коллегами. Денежные поступления будут незначительными, но очень своевременными.

Лев

Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.

Не исключены проблемы со здоровьем, возможно обострение хронических заболеваний. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему. Финансовая картина благоприятна, возможны значительные денежные поступления.

Дева