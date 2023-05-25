ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Разошли приглашение на свадьбу миллионерам и получи дорогие подарки. Главное – знать один секрет!

В видео в своем TikTok он объяснил: «Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех. Я оставлял записки типа «Я хотел бы снова увидеть вас, мне было так весело в прошлый раз», чтобы заставить их думать, что я действительно их знаю».