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ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Разошли приглашение на свадьбу миллионерам и получи дорогие подарки. Главное – знать один секрет!

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Житель Америки пригласил на свою свадьбу 300 миллионеров и похвастался подарками, полученными от богатых незнакомцев.

Так, Джимми фон Трон получил бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и даже бытовую технику от знаменитостей и компаний.

В видео в своем TikTok он объяснил: «Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех. Я оставлял записки типа «Я хотел бы снова увидеть вас, мне было так весело в прошлый раз», чтобы заставить их думать, что я действительно их знаю».

@jvtentertainment THIS ACTUALLY WORKED, POSTING THE GIFT A BILLIONAIRE SENT TOMORROW #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound - JVT

Затем Джимми похвастался, что телеведущая Эрнест Т. Джонсон купила ему бытовую технику за 200 долларов, а актер Адам Сендлер прислал фото с автографом. Получила пара и открытку от 41 президента США Джорджа Буша.

Также известный ресторан презентовал супругам подарочную карточку на 250 долларов. Джимми и его избранница также получили ваучеры на бесплатное мороженое и от местной пищевой компании.

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