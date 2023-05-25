Житель Америки пригласил на свою свадьбу 300 миллионеров и похвастался подарками, полученными от богатых незнакомцев.
ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Разошли приглашение на свадьбу миллионерам и получи дорогие подарки. Главное – знать один секрет!
Так, Джимми фон Трон получил бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и даже бытовую технику от знаменитостей и компаний.
В видео в своем TikTok он объяснил: «Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех. Я оставлял записки типа «Я хотел бы снова увидеть вас, мне было так весело в прошлый раз», чтобы заставить их думать, что я действительно их знаю».
@jvtentertainment THIS ACTUALLY WORKED, POSTING THE GIFT A BILLIONAIRE SENT TOMORROW #weddinginvites #weddinginspiration #weddingidea #weddingplanningtips ♬ original sound - JVT
Затем Джимми похвастался, что телеведущая Эрнест Т. Джонсон купила ему бытовую технику за 200 долларов, а актер Адам Сендлер прислал фото с автографом. Получила пара и открытку от 41 президента США Джорджа Буша.
Также известный ресторан презентовал супругам подарочную карточку на 250 долларов. Джимми и его избранница также получили ваучеры на бесплатное мороженое и от местной пищевой компании.