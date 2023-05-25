«Чудом удалось избежать конфуза». 49-летняя Клум появилась в Каннах в «смелом» платье с перекрещивающимся лифом

Фото знаменитости с мероприятия опубликовало агентство ЕРА. На странице бренда в Instagram отмечается, что звезда выбрала для посещения показа французского фильма La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu) желтое платье с высоким разрезом и вырезами на груди и животе из новой коллекции Couture Spring 2023.

Хайди Клум. Фото: Mickael Chavet

Таблоид Page Six, описывая образ Клум, отметил, что ей «чудом удалось избежать конфуза в смелом платье с перекрещивающимся лифом, который едва прикрывал ее соски».

Хайди Клум. Фото: Laurent VU/SIPA

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».