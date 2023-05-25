Немецкая супермодель Хайди Клум 24 мая появилась на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля в желтом платье с накидкой, которая напоминала крылья, от ливанского дизайнера Зухаира Мурада, пишет Гордон.
«Чудом удалось избежать конфуза». 49-летняя Клум появилась в Каннах в «смелом» платье с перекрещивающимся лифом
Фото знаменитости с мероприятия опубликовало агентство ЕРА. На странице бренда в Instagram отмечается, что звезда выбрала для посещения показа французского фильма La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu) желтое платье с высоким разрезом и вырезами на груди и животе из новой коллекции Couture Spring 2023.
Таблоид Page Six, описывая образ Клум, отметил, что ей «чудом удалось избежать конфуза в смелом платье с перекрещивающимся лифом, который едва прикрывал ее соски».
Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось 16 мая. Церемония закрытия запланирована на 27 мая. Председателем жюри является шведский кинорежиссер Рубен Остлунд.