«К лету готова». 65-летняя Шэрон Стоун похвасталась фигурой в бикини

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун 24 мая разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена перед зеркалом в зеленом бикини с анималистическим принтом, пишет Гордон.
Стоун позирует в кадре, стоя боком к объективу.
«К лету готова», – похвасталась знаменитость.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинировалась на премию «Оскар». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Основной инстинкт», «Кровь и песок», «Ножницы», «Дьяволицы», «Глория», «Игры богов».
В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.