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«К лету готова». 65-летняя Шэрон Стоун похвасталась фигурой в бикини

Limon.ee
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Шэрон Стоун.
Шэрон Стоун. Фото: Evan Agostini

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун 24 мая разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена перед зеркалом в зеленом бикини с анималистическим принтом, пишет Гордон.

Стоун позирует в кадре, стоя боком к объективу.

«К лету готова», – похвасталась знаменитость.

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинировалась на премию «Оскар». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Основной инстинкт», «Кровь и песок», «Ножницы», «Дьяволицы», «Глория», «Игры богов».

В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.

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