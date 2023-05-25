Звезды сулят большую удачу: для этих трех знаков Зодиака лето-2023 станет самым счастливым

До лета остаются считаные дни. Многие опасаются, что эти три месяца могут быть сложными. Однако астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что некоторым знакам Зодиака улыбнется удача.
Она призналась, что им будет сказочно везти. Эксперт выделила три знака Зодиака, которые станут счастливчиками лета.
«Овнам летом улыбнется удача в финансовой сфере. Если это ипотека, то банки легко одобрят кредит, на работе ждите премию или повышение по заработной плате. Также Овны летом могут рассчитывать на приятные сюрпризы и подарки.
Весам лето сулит некую большую удачу в вопросах крупных приобретений. Причем, это может касаться вопросов собственности. Не упустите шанс купить срочно продаваемую недвижимость. Или, скажем, успешно получить налоговый вычет по результатам покупки квартиры. Все лето удача в вопросах купли-продажи.
А Львов летом ждет успех в романтических отношений. Не упускайте возможность познакомиться с кем-то и принимайте предложение о свидании, они могут быть судьбоносными», – поделилась эксперт.