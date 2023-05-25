ПОМОЩЬ ЕСТЬ ВСЕГДА ⟩ Кризисные центры и линии поддержки: как помочь себе или близкому, если столкнулись с насилием

Поощряйте обращение за профессиональной помощью

«Жертва насилия нуждается в понимании. Помощь может быть предложена только в той мере, в какой человек может ее принять. Если есть возможность, предложите близкому человеку в опасной ситуации прийти к вам на ночь», – говорит Калвик. Помимо помощи близких, в Эстонии также хорошо работает система поддержки жертв насилия. От полиции до социальных служб, предоставляющих жилье, психологическую и юридическую поддержку. Кроме того, в кризисных центрах работают опытные сотрудники, которые помогают найти решения и подготовить безопасный план, чтобы выйти из такихотношений.

По словам психолога, особенно сложно заставить жертву обратиться в полицию или в службу помощи жертвам. Поскольку для прекращения таких отношений требуется профессиональная помощь, сторонний наблюдатель может помочь жертве найти контакты. Жертва должна сообщить в службу поддержки и защиты детей и обратиться за помощью как для себя, так и для ребенка, даже если последний не подвергается насилию. «Ребенок, ставший свидетелем домашнего насилия, также является жертвой насилия и нуждается в помощи», – отметила Калвик.