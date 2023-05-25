ФОТО ⟩ Читатель: «Парковка у ледового холла Тондираба превратилась в свалку. Чего там только нет!»

Нужно отдать должное оперативности уборочных служб. Мы даже не успели написать письмо представителям ледового холла Тондираба, а уборка уже началась. Наш журналист сходил на эту парковку, чтобы убедиться своими глазами, что там действительно так, как рассказал наш читатель.

Письмо поступило в редакцию в прошлую пятницу, а уже в этот вторник на парковке рядом с ледовым холлом стоял огромный контейнер для мусора. Мы осмотрели всю территорию и не нашли ни досок, ни покрышек, которые вы можете увидеть на фотографиях, присланных в нашу редакцию в прошлую пятницу.

От Ласнамяэской управы мы получили ценный совет, который поможет в будущем каждому жителю города. «С этим вопросом следует обратиться в МуПо, особенно в данном случае. Они отвечают за надзор за чистотой и могут вынести предписание компании, ответственной за порядок», - прокомментировала Анна Марие Кооритс, специалист по связям с общественностью в Ласнамяэской управе.

На парковке наводят чистоту!

«Наша фирма Tondiraba Spordikeksus знает о проблеме и уже занялась ее решением. Управляющий имуществом по адресу улица Куукиви, 5 (автостоянка), Capital Mill OÜ, был проинформирован, и компания ответила обещанием очистить территорию от мусора.