«Что здесь произошло?» - спрашивает читатель портала Limon.ee, который обнаружил огромное количество разного рода мусора на парковке за ледовым холлом Тондираба. «Здесь и доски, и старые покрышки, и чего только нет! Когда выходишь из чистого и красивого парка Тондираба, кажется, что ты попал не в Эстонию и не в Таллинн!» - негодует читатель.
ФОТО ⟩ Читатель: «Парковка у ледового холла Тондираба превратилась в свалку. Чего там только нет!»
Нужно отдать должное оперативности уборочных служб. Мы даже не успели написать письмо представителям ледового холла Тондираба, а уборка уже началась. Наш журналист сходил на эту парковку, чтобы убедиться своими глазами, что там действительно так, как рассказал наш читатель.
Письмо поступило в редакцию в прошлую пятницу, а уже в этот вторник на парковке рядом с ледовым холлом стоял огромный контейнер для мусора. Мы осмотрели всю территорию и не нашли ни досок, ни покрышек, которые вы можете увидеть на фотографиях, присланных в нашу редакцию в прошлую пятницу.
От Ласнамяэской управы мы получили ценный совет, который поможет в будущем каждому жителю города. «С этим вопросом следует обратиться в МуПо, особенно в данном случае. Они отвечают за надзор за чистотой и могут вынести предписание компании, ответственной за порядок», - прокомментировала Анна Марие Кооритс, специалист по связям с общественностью в Ласнамяэской управе.
На парковке наводят чистоту!
«Наша фирма Tondiraba Spordikeksus знает о проблеме и уже занялась ее решением. Управляющий имуществом по адресу улица Куукиви, 5 (автостоянка), Capital Mill OÜ, был проинформирован, и компания ответила обещанием очистить территорию от мусора.
Также был проинформирован отдел коммунального хозяйства Ласнамяэской районной управы. Из Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства мы получили ответ, что предприятие, владеющее имуществом, должно поддерживать его в порядке», - комментирует Роланд А. Ранд, менеджер по маркетингу ледового холла.