ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Королева рок-н-ролла сквозь года

Ставшая королевой рок-н-ролла, Тернер выиграла шесть из восьми премий Грэмми в 1980-х годах. За десятилетие дюжина ее песен попала в ТОП-40, в том числе Typical Male, The Best, Private Dancer и Better Be Good to Me. Ее выступление в Рио-де-Жанейро в 1988 году посетило 180 000 человек, что по-прежнему является одной из самых больших концертных аудиторий для одного исполнителя.