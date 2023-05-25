ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Королева рок-н-ролла сквозь года

83-летняя Тина Тернер скончалась в своем доме недалеко от Цюриха в Швейцарии после продолжительной болезни. Королева рок-н-ролла начала свою карьеру в 1950-х, в первые годы рок-н-ролла, и стала феноменом MTV.

С ее любовью к музыкальным экспериментам и балладам Тернер идеально вписалась в поп-индустрию 1980-х, где меломаны ценили звуки, созданные электронным способом, и презирали идеализм эпохи хиппи.

Ставшая королевой рок-н-ролла, Тернер выиграла шесть из восьми премий Грэмми в 1980-х годах. За десятилетие дюжина ее песен попала в ТОП-40, в том числе Typical Male, The Best, Private Dancer и Better Be Good to Me. Ее выступление в Рио-де-Жанейро в 1988 году посетило 180 000 человек, что по-прежнему является одной из самых больших концертных аудиторий для одного исполнителя.

В конце 2000 года Тернер посетила Эстонию, собрав в общей сложности более 50 000 слушателей на Таллиннском певческом поле.