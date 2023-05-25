Гид «Мишлен» назвал первый эстонский ресторан, получивший две звезды

Инспекторы ресторанного гида MICHELIN провели еще один год, путешествуя по стране в поисках лучших ресторанов. MICHELIN Guide Estonia 2023 рекомендует в общей сложности 35 ресторанов, включая ресторан, который только что был удостоен двух звезд MICHELIN; один ресторан с одной звездой Мишлен; шесть Bib Gourmands, причем в этом году к списку присоединился новый ресторан; и одну новую Зеленую звезду MICHELIN, в результате чего общее число Зеленых звезд MICHELIN достигло трех.