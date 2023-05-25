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Гид «Мишлен» назвал первый эстонский ресторан, получивший две звезды

Limon.ee
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Фото интерьера ресторана. Иллюстративное фото.
Фото интерьера ресторана. Иллюстративное фото. Фото: Prostock-studio/Shutterstock

25 мая всемирно известный ресторанный гид «Мишлен» опубликовал список эстонских ресторанов, которые включены в справочник в этом году.

Инспекторы ресторанного гида MICHELIN провели еще один год, путешествуя по стране в поисках лучших ресторанов. MICHELIN Guide Estonia 2023 рекомендует в общей сложности 35 ресторанов, включая ресторан, который только что был удостоен двух звезд MICHELIN; один ресторан с одной звездой Мишлен; шесть Bib Gourmands, причем в этом году к списку присоединился новый ресторан; и одну новую Зеленую звезду MICHELIN, в результате чего общее число Зеленых звезд MICHELIN достигло трех. 

180° by Matthias Diether - первый эстонский ресторан, получивший две звезды MICHELIN.

Одному новому ресторану присвоена Зеленая звезда MICHELIN, в результате чего общее количество зеленых звезд достигло трех.

Вечером будет объявлен один новый Bib Gourmand, в результате чего общее число ресторанов достигнет шести, а пять новых ресторанов будут объявлены дополнительно, также впервые в Эстонии будет вручена награда MICHELIN Young Chef Award.

Гвендаль Пуленнек, международный директор ресторанных гидов MICHELIN, сказал:

«Благодаря прошлогоднему первому изданию, все больше людей открывают для себя кулинарный ландшафт Эстонии, и мы рады, что второе издание обновляет и расширяет первоначальную подборку. Страна может похвастаться очень привлекательным выбором ресторанов и множеством искусных и амбициозных шеф-поваров, которые в полной мере используют местные продукты. Сейчас самое время посетить эти рестораны, чтобы стать частью разнообразного и растущего гастрономического ландшафта, отличительной чертой которого является признание Restaurant 180° Матиаса Дитера».

Впервые в Эстонии будут присуждены две звезды MICHELIN. Изюминкой этого года станет признание стильного таллиннского ресторана 180° by Matthias Diether, который с одной звезды MICHELIN перейдет на две. Инспекторы ресторанного гида MICHELIN были особенно впечатлены не только сложностью приготовления блюд, но и тем, как хорошо сочетаются различные элементы. В каждом чрезвычайно наглядном блюде четко прослеживался превосходный уровень техники, мастерства, сложности вкуса и уместности.

Рестораны из гида "Мишлен"
Рестораны из гида "Мишлен" Фото: скриншот

Кроме того, таллиннский ресторан NOA Chef's Hall, управляемый шеф-поваром Тынисом Сийгури, сохранил за собой одну звезду MICHELIN. Здесь инспекторам ресторанного гида MICHELIN понравилось мастерское и уверенное приготовление блюд, в результате чего получились искусно сбалансированные блюда, доставляющие огромное удовольствие. Оба ресторана предлагают особый во всех смыслах гастрономический опыт.

Выбор ресторанов MICHELIN Guide Estonia на 2023 год: 35 ресторанов будут отмечены, включая:

  • 1 новый ресторан с двумя звездами MICHELIN.
  • 1 новый ресторан с 1 звездой MICHELIN
  • 6 ресторанов MICHELIN Bib Gourmand, один из которых является новым в подборке.
  • 3 ресторана MICHELIN Green Star, один из которых новый в списке
Список ресторнаов из гида "Мишлен"
Список ресторнаов из гида "Мишлен" Фото: скриншот
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