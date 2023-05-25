«Отправь отказ. Русскоязычный гражданин»: кандидату по ошибке назвали настоящую причину отказа в работе

По словам женщины, которая поделилась проблемой, кандидат подавал свое резюме на должность «Консультант по работе с клиентами». Вот, как выглядит объявление в Veho AS о поиске кандидата на данную должность.

Один из критериев успешного кандидата обозначен, как владение не только эстонским, но еще и русским, и английским языками. Так чем же тогда не угодил «русскоязычный гражданин»?

Исходя из ответа, представленного возмущенной женщине в Instagram, Veho AS отказал кандидату не из-за того, что он «русскоязычный гражданин», как было написано в первом письме, а из-за несоответствия знания эстонского языка занимаемой должности и отсутствия профессиональной квалификации.

Генеральный директор Veho AS: конкурс был очень плотным, был выбран один человек, он тоже русский.

У нас работают сотрудники разных национальностей, примерно четверть из них - русскоговорящие, а в офисе в Маарду, о котором идет речь, почти половина сотрудников - русскоговорящие; и мы не отдаем предпочтения одной национальности перед другой при приеме на работу. Мы оцениваем пригодность кандидатов, принимая во внимание навыки и знания, необходимые для предлагаемой должности. Позвольте заверить вас, что Veho всегда уделяла внимание многообразию, равенству и инклюзивности в своей работе, и у нас нулевая терпимость к дискриминации».

Данное электронное письмо представляло собой плохо сформулированную переписку между двумя сотрудниками, которая была ошибочно передана человеку, подавшему заявление. Причиной отрицательного ответа стало отсутствие у кандидата знаний эстонского языка, английского языка и профессиональной квалификации для работы консультантом по работе с клиентами. Мы извинились перед кандидатом, а отдел кадров пересматривает процесс найма, чтобы исключить повторение подобных случаев. Прискорбно, несомненно. Конкурс был очень плотным, было много сильных кандидатов, на данном этапе был выбран один человек, он тоже русский.

Однако позвольте мне еще раз подтвердить, что Veho не принимает решения о найме на работу на основании национальности. Главное - это навыки и способности кандидата.