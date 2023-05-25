Эти пять действий программируют на одиночество: вы даже не догадываетесь, что совершаете их

Многие из них могут показаться пустяком или развлечением, но на самом деле они «отпугивают» мужчин и снижают ваши шансы найти свою вторую половинку.
Желание построить отношения, найти свою вторую половинку вполне естественно. Но часто бывает так, что судьба не дает счастья. Порой причину нужно искать в своем поведении и поступках. Простые действия, которые совершает каждая, могут стать блоком для желаемого. Пять ошибок, которые препятствуют личному счастью, назвала Woman.ru таролог.
Плохая привычка №1
Кольцо на безымянном пальце является символом семейной жизни, верности, союза. Но часто женщины носят кольца, не имеющие отношения к семье, именно на безымянном пальце. Это своего рода попытка придать себе значимость в глазах окружающих — и грешат таким дамы с болезненной реакцией на тему отношений.
«Ага, мне столько лет, а я не замужем. Это не прилично, это ущербно!» — рассуждают они и примеряют украшение.
Колечко успокаивает, и, кажется, что в глазах общества получается выглядеть солиднее. Но на самом деле женщина оказывает себе медвежью услугу.
«С энергетической точки зрения вы отправляете сигнал в пространство, что уже заняты. Кольцо — это символ, несущий информацию во вне. В итоге во Вселенную транслируется: ''Я занята, у меня есть мужчина''. По факту вы разряжаете вокруг себя пространство, и мужским энергиям сложно вас увидеть. Срочно поменяйте палец для украшения», – советует таролог.
Плохая привычка №2
В последние годы стало модным устраивать фотосессии в платье невесты. Никакое отношение к свадьбе это не имеет, просто антураж. Такие шутки не проходят даром.
«Не обязательно примерять полностью платье, достаточно один элемент: перчатки, подвязки и особенно туфли — и все идет кувырком. Вы присоединяетесь к энергетике, что уже случилось, и отдаляете себя от данного события. В народе часто говорят, что нужно специально нарядиться невестой и прочувствовать, тогда скорее выйдешь замуж. Но на деле это только помешает, не рассчитывайте, что после таких примерок вас скоро поведут под венец. А вот просто представить себя в этом образе и прокрутить детали поможет создать вокруг нужное поле», — говорит таролог.
Плохая привычка №3
Если среди подруг есть те, кто постоянно плачутся на одиночество или жалуются, что им попадаются никчемные мужчины, то нужно прекращать такое общение. То же касается замужних дам, сетующих, что все плохо.
«Вы сопереживаете ей, даете советы, и эта чужая история становится вашей, вы окунулись, подключились к этому полю. Это бессознательно становится и вашей историй, вашей программой. На таком базисе тоже не стоит ждать, что одиночество скоро закончится.
Если вы как сосуд принимаете такую информацию, то мужская энергия не потянется. Она бессознательная и тянется к гармоничной счастливой женской энергии. А в постоянную драму никто не хочет», – рассуждает специалист.
Плохая привычка №4
Если вы живете одна и дом – ваша крепость, то пора открывать двери окружающему миру. Начать нужно с простого: купите мужские тапочки для гостей. Убеждение «встречаемся исключительно на нейтральной территории» гонит от вас мужскую энергию.
«Если вы хотите, чтобы двери вашего дома и вашей души, женской энергии были распахнуты, а вы стали привлекательны для мужчин, то стоит приобрести эти самые тапочки. Это будет страховкой и сигналом вашему мозгу, что вы готовы. Но не нужно сидеть дома и ждать, что мужчина сам постучит в дверь. Поискать придется, но у вас будет маячок, который обязательно считают», — рассуждает она.
Плохая привычка №5
Наши убеждения могут сыграть дурную службу. Если считаете, что все мужчины «козлы и жадные, им одного только надо», то можно сильно обжечься. Нормальный мужчина на таких убеждениях не встретится, а придет именно тот, кого просите, с полным набором качеств: тиран, абьюзер и т.д.
«Жизнь многогранна, мужчины разные. Есть плохие, но есть и честные, порядочные. На каждую кастрюльку, как говорится, найдется своя крышечка. Но своими убеждениями мы формируем себя, свое поле, а жизнь это отзеркаливает. Если вы к жизни относитесь легко, то жизнь летит, а если вы все утяжеляете, для вас мир будет сложным и неприветливым», – подчеркивает таролог.
Аналогичное правило легкости работает всегда. Таролог советует смотреть в сторону тех энергий, которые хотите привлечь в свою жизнь. Если ищите хорошего мужчину для семьи, то не нужного говорить и думать про козлов и абьюзеров.
«Нарабатывайте свое новое мировоззрение, и жизнь быстро начнет меняться», — дала совет таролог.