Эти пять действий программируют на одиночество: вы даже не догадываетесь, что совершаете их

«Не обязательно примерять полностью платье, достаточно один элемент: перчатки, подвязки и особенно туфли — и все идет кувырком. Вы присоединяетесь к энергетике, что уже случилось, и отдаляете себя от данного события. В народе часто говорят, что нужно специально нарядиться невестой и прочувствовать, тогда скорее выйдешь замуж. Но на деле это только помешает, не рассчитывайте, что после таких примерок вас скоро поведут под венец. А вот просто представить себя в этом образе и прокрутить детали поможет создать вокруг нужное поле», — говорит таролог.

Плохая привычка №3

Если среди подруг есть те, кто постоянно плачутся на одиночество или жалуются, что им попадаются никчемные мужчины, то нужно прекращать такое общение. То же касается замужних дам, сетующих, что все плохо.

«Вы сопереживаете ей, даете советы, и эта чужая история становится вашей, вы окунулись, подключились к этому полю. Это бессознательно становится и вашей историй, вашей программой. На таком базисе тоже не стоит ждать, что одиночество скоро закончится.

Если вы как сосуд принимаете такую информацию, то мужская энергия не потянется. Она бессознательная и тянется к гармоничной счастливой женской энергии. А в постоянную драму никто не хочет», – рассуждает специалист.

Плохая привычка №4