Что она там делает? Каю Каллас застали в лесу в окружении военных

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправилась одна на прогулку в лес», - пишет Le Chou News в Twitter. К сообщению прилагается фотография Каи Каллас, сделанная в понедельник во время учений «Весенний шторм», с солдатами в форме, сливающимися с лесом.

Estonia PM Kaja Kallas Goes For Walk In Woods Alone pic.twitter.com/Njrv8LyNnJ — Le Chou News (@LeChouNews) May 23, 2023

Премьер-министр Кая Каллас обладает чувством юмора и поделилась в Instagram скриншотом новости со смайликом.

Фото: Kuvatõmmis Kaja Kallase Instagramist