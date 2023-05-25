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Что она там делает? Каю Каллас застали в лесу в окружении военных

Limon.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Сатирическая газета Le Chou, принадлежащая The Brussels Times, снова нашла Эстонию предметом для шуток! По этому поводу их внимание привлекла фотография Каи Каллас в лесу, сообщает Elu24.

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправилась одна на прогулку в лес», - пишет Le Chou News в Twitter. К сообщению прилагается фотография Каи Каллас, сделанная в понедельник во время учений «Весенний шторм», с солдатами в форме, сливающимися с лесом.

Премьер-министр Кая Каллас обладает чувством юмора и поделилась в Instagram скриншотом новости со смайликом.

Фото: Kuvatõmmis Kaja Kallase Instagramist

Le Chou, сатирическая газета The Brussels Times, называет себя самым сумасшедшим источником новостей в Европе. По их словам, они намеренно делают недостоверные новости. Они и раньше писали о Кае Каллас.

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