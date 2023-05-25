Что она там делает? Каю Каллас застали в лесу в окружении военных

Сатирическая газета Le Chou, принадлежащая The Brussels Times, снова нашла Эстонию предметом для шуток! По этому поводу их внимание привлекла фотография Каи Каллас в лесу, сообщает Elu24.
«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправилась одна на прогулку в лес», - пишет Le Chou News в Twitter. К сообщению прилагается фотография Каи Каллас, сделанная в понедельник во время учений «Весенний шторм», с солдатами в форме, сливающимися с лесом.
Estonia PM Kaja Kallas Goes For Walk In Woods Alone pic.twitter.com/Njrv8LyNnJ— Le Chou News (@LeChouNews) May 23, 2023
Премьер-министр Кая Каллас обладает чувством юмора и поделилась в Instagram скриншотом новости со смайликом.
Le Chou, сатирическая газета The Brussels Times, называет себя самым сумасшедшим источником новостей в Европе. По их словам, они намеренно делают недостоверные новости. Они и раньше писали о Кае Каллас.