Инспектор, отвечающий за тушение пожара на Суур-Сыямяэ: сегодня мы все еще ищем очаги возгорания

«Каждый год происходят пожары в промышленных зданиях», - сказал в интервью передаче Ringvaade инспектор по пожарной безопасности Спасательного департамента Эркки Пыльд, добавив, что не может припомнить другого пожара такого масштаба, как тот, что вспыхнул на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне во вторник вечером.
Пожары в производственных зданиях происходят каждый год, но Эркки Пыльд не помнит пожара такого масштаба.
«Такие пожары в промышленных зданиях случаются один или два раза в год, иногда три. Но я не помню случая такого масштаба и такого воздействия, чтобы частицы сажи падали с неба на расстоянии пяти километров», - сказал Пыльд, добавив, что причины пожара пока неизвестны.
В Суур-Сыямяэ и сейчас продолжаются работы по тушению пожаров, но они уже не такие масштабные. «Речь в большей степени идет о поиске очагов возгорания, вскрытии конструкций, но на данный момент еще рано говорить о причинах возгорания: когда спасатели прибыли на место, распространение огня было настолько масштабным, что определить место, с которого начался пожар, не удалось», – говорит он.
На улице Суур-Сыямяэ рано вечером во вторник загорелась станция по переработке опасных отходов и два здания рядом с ней. Жителей близлежащих районов попросили держать двери и окна закрытыми и избегать передвижения в этом районе.