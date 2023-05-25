Инспектор, отвечающий за тушение пожара на Суур-Сыямяэ: сегодня мы все еще ищем очаги возгорания

Пожары в производственных зданиях происходят каждый год, но Эркки Пыльд не помнит пожара такого масштаба.

«Такие пожары в промышленных зданиях случаются один или два раза в год, иногда три. Но я не помню случая такого масштаба и такого воздействия, чтобы частицы сажи падали с неба на расстоянии пяти километров», - сказал Пыльд, добавив, что причины пожара пока неизвестны.

Пожар на улице Суур-Сыямяэ. Работы по ликвидации. Фото: Mihkel Maripuu

В Суур-Сыямяэ и сейчас продолжаются работы по тушению пожаров, но они уже не такие масштабные. «Речь в большей степени идет о поиске очагов возгорания, вскрытии конструкций, но на данный момент еще рано говорить о причинах возгорания: когда спасатели прибыли на место, распространение огня было настолько масштабным, что определить место, с которого начался пожар, не удалось», – говорит он.