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По секрету всему свету: пять имен женщин – ужасных сплетниц

Limon.ee
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Сплетницы. Иллюстративное фото
Сплетницы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Таролог перечислила порталу Тeleprogramma.pro имена женщин, с которыми лучше не делиться секретами: они тут же разнесут их по всему свету!

Екатерина – обсуждает неудачников с удовольствием

Екатерина испытывает настоящее удовольствие, перемывая косточки своим знакомым. Это тешит ее собственное самолюбие, ведь на фоне этих неудачниц и неудачников Екатерина выглядит в максимально выгодном свете. Постарайтесь не жаловаться Екатерине на жизнь, чтобы не давать пищу для сплетен.

Татьяна – незлая, но пересказывать сплетни любит

Татьяна совершенно беззлобна, но посплетничать любит. Для нее сплетня – это самый простой и легкий способ поддерживать беседу. Иметь среди приятелей Татьяну очень выгодно, ведь вы будете в курсе всех самых важных новостей в вашем окружении. Важно, что Татьяна просто пересказывает сплетни, оценку она им старается не давать.

Валентина – завистливая и недобрая

Валентина может быть очень завистливой женщиной, и сплетни она передает злые. Она искренне радуется неудачам других людей и рыдает крокодильими слезами, если у кого-то жизнь складывает лучше, чем у нее.

Надежда – любит жаловаться на жизнь

Надежда любит распускать сплетни про себя. Она часто жалуется подругам на мужа-гуляку, на детей-неучей, на грымзу-начальницу. Со стороны может показаться, что жизнь Надежды – кромешный ад. Но в действительности муж-гуляка за свою измену купил ей новый автомобиль, сын-двоечник за полученную двойку сделал уборку в квартире, а начальница-грымза не забывает выписывать премии.

Маргарита – может превратить вашу жизнь в ад

Маргарита относится к сплетням не очень серьезно. Для нее посплетничать – это как выпить утренний кофе. В итоге именно Маргарита из-за такого безответственного отношения к словам, которые говорит, превращает жизнь знакомых в кромешный ад.

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