Умерла певица Тина Тёрнер

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий «Грэмми», за свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул «Королевы рок-н-ролла».

Тина Тернер пережила младшего сына на полгода. Он был найден мертвым в собственном доме. Старшего наследника Тернер похоронила четыре года назад.

62-летнего Ронни Тернера нашли мертвым в Сан-Фернандо. Он боролся с тяжелой формой рака. У Ронни были проблемы с законом - его несколько раз арестовывали из-за хранения наркотиков.