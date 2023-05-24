После продолжительной болезни в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тёрнер, сообщил ее агент.
Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий «Грэмми», за свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носила титул «Королевы рок-н-ролла».
Тина Тернер пережила младшего сына на полгода. Он был найден мертвым в собственном доме. Старшего наследника Тернер похоронила четыре года назад.
62-летнего Ронни Тернера нашли мертвым в Сан-Фернандо. Он боролся с тяжелой формой рака. У Ронни были проблемы с законом - его несколько раз арестовывали из-за хранения наркотиков.
Его старший брат Крейг совершил самоубийство. Ему было 59 лет