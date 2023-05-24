Пугачева выразила Гурцкой соболезнования, но на похороны не приехала — большой стресс

Артисты сочувствуют Диане Гурцкой. В конце мая она потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался внезапно, стало плохо с сердцем в самолете. Чиновник от Минобрнауки возвращался в Россию с Кубы. Это была рабочая поездка ведомства в Гавану, вместе с Кучеренко летело несколько коллег.

Этот перелет один из самых длительных – он занимает почти 12 часов. Проведя большую половину в воздухе, мужчина почувствовал себя плохо. Стал задыхаться, терять сознание. Экипаж принял решение срочно садиться. Запросили посадку в Волгограде, но получили отказ. В итоге сели в аэропорту Минеральных Вод. Реаниматологи сразу поднялись на борт и попытались оказать помощь прямо в самолете, но увы, Петр скончался.

24 мая Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Перед этим прошла панихида в Богоявленском соборе. Из тех, кто писал в соцсетях посты, полные сочувствия, появились только Лолита и Марк Тишман. Но Диане сейчас явно безразлично, кто пришел ее поддержать. Она очень тяжело переживает утрату. Смерть любимого мужа стала для нее сильнейшим ударом.

Артистка с трудом справляется с горем и еле стоит на ногах, ее все время держат под руки. Но на публике она не проронила ни слезинки.