Пугачева выразила Гурцкой соболезнования, но на похороны не приехала — большой стресс

Примадонна переживает за артистку после смерти мужа. Но от поездки на траурную церемонию воздержалась, сообщает Woman.
Артисты сочувствуют Диане Гурцкой. В конце мая она потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался внезапно, стало плохо с сердцем в самолете. Чиновник от Минобрнауки возвращался в Россию с Кубы. Это была рабочая поездка ведомства в Гавану, вместе с Кучеренко летело несколько коллег.
Этот перелет один из самых длительных – он занимает почти 12 часов. Проведя большую половину в воздухе, мужчина почувствовал себя плохо. Стал задыхаться, терять сознание. Экипаж принял решение срочно садиться. Запросили посадку в Волгограде, но получили отказ. В итоге сели в аэропорту Минеральных Вод. Реаниматологи сразу поднялись на борт и попытались оказать помощь прямо в самолете, но увы, Петр скончался.
24 мая Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Перед этим прошла панихида в Богоявленском соборе. Из тех, кто писал в соцсетях посты, полные сочувствия, появились только Лолита и Марк Тишман. Но Диане сейчас явно безразлично, кто пришел ее поддержать. Она очень тяжело переживает утрату. Смерть любимого мужа стала для нее сильнейшим ударом.
Артистка с трудом справляется с горем и еле стоит на ногах, ее все время держат под руки. Но на публике она не проронила ни слезинки.
Алла Пугачева, говорят, тоже выразила семье свои соболезнования. Но приезжать на похороны отказалась. Она была в Москве совсем недавно – в начале мая. Прилетала по такому же печальному поводу – прощаться с Валентином Юдашкиным. Обратно улетела сразу после траурной церемонии.