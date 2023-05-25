Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака

Этот день подходит для встреч с друзьями и общения с родственниками, обмена новостями, обсуждения накопившихся проблем. Влюбленные смогут достичь взаимопонимания, оставить в прошлом обиды и разногласия благодаря искренней заботе друг о друге.

Овен

День возвращения к проблемам и переживаниям прошлого. Воспоминания о минувших днях не дают вам покоя, вы снова и снова анализируете свои ошибки, как действительно совершенные, так и мнимые. Не так-то легко будет справиться с ностальгическим настроением, но следует помнить, что, погружаясь в прошлое, вы рискуете упустить те возможности, которые открывает настоящее. Обращайте внимание на все, даже самые незначительные события – каждое из них может оказаться вам полезным.

Уделяйте время близким людям – они в этом, безусловно, нуждаются, - но не забывайте и о собственных интересах. Влюбленные Овны рискуют стать жертвой человека, который бессовестно пользуется их привязанностью, а те, кто занят поиском своей «половинки», могут сделать неверный выбор.

Телец

Пусть вас не смущают поступки и высказывания недоброжелателей: спокойно настаивая на своем, вы сможете многого добиться. Суета и спешка крайне нежелательны, ничего хорошего не принесут также интриги. Если вы чувствуете, что обстоятельства складываются не слишком благоприятным для вас образом, стоит снизить активность, постараться взглянуть на ситуацию со стороны – так вы сможете понять, какие именно действия дадут наилучший результат.