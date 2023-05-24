ФОТО ⟩ Женщина, встретившая рысь под Тарту: нас разделяло всего 10 метров, должно быть, она унесла мою кошку

Лийс разместила на своей странице в социальных сетях фотографии рыси, которую она неожиданно встретила возле своего дома. «Теперь у меня есть основания полагать, кто загрыз мою кошечку поздней осенью. Если в лесу неподалеку живет дикая кошка, то стоит держать более мелких домашних животных в безопасном и укромном месте. Расстояние между мной и этой рысью было всего 10 метров. И все равно это была возвышенная и восхитительная встреча», – делится Лийс.

Ее друзья отметили, что они беспокоились о том, чтобы Лийс не подошла слишком близко к животному, так как рысь все еще остается диким животным. «Не подходите слишком близко», - говорит Кай. «Она выглядит голодной, будь осторожна», – говорит Айн. «Зато она красивая, гордая и милая», – говорит Ева.

Сначала показалось, что она была ранена

Лийс живет в деревне Ломби, расположенной на берегу озера Васула в Тартумаа. «Сначала я подумал, что в поле лиса. Подойдя поближе, я понял, что это на самом деле рысь. Я была так близка к ней, я удивлялась, почему она не уходит. В голову приходили самые разные мысли: может быть, животное ранено, потому что ее задние лапы были раскинуты. Я не могла оставить ее здесь раненым, подумала я тогда», – говорит Лийс Elu24.

«В один момент над головой рыси очень низко пролетела ворона, и тогда рысь вздрогнула, и я увидел, что с ее лапами все в порядке. Тогда я сфотографировала ее телефоном с расстояния 10 метров. У нее были подняты вверх уши с кисточками», – рассказывает Лийс, которой хотелось погладить животное. «Я не стала ее беспокоить и пошла обратно домой».