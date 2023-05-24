«К счастью, дома никого не было, – говорят жильцы дома, сгоревшего в результате пожара на улице Лыхэ в Какумяэ. – К счастью, дома в это время никого не было».
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ФОТО ⟩ «Совершенно невероятно!» Жители сгоревшего в Какумяэ дома не знают, что могло стать причиной пожара
Во вторник вечером в 19:44 в Центр экстренного реагирования поступило сообщение о том, что на улице Лыхе в Какумяэ (Таллинн) горит дом. На место происшествия прибыли спасатели из спасательных отрядов Копли, Кейла и Кохила, а также добровольные спасатели из Мурасте и Табасалу. Никто из людей не пострадал.