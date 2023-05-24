Операторы мобильной связи рассказали, кто отвечает за рассылку сообщений об опасности жителям Эстонии

Позже сообщения такого же содержания получили многие жители Ласнамяэ, поскольку ветер сменил направление и дым пошел в сторону самого большого района Таллинна.

Но почему не все жители города или даже района Ласнамяэ получили текстовые сообщения, предупреждающие об опасности загрязнения воздуха, а кто-то получил их с задержкой в несколько часов? Кто отвечает за рассылку подобного рода сообщений жителям Эстонии и по какому принципу она рассылаются? Эти вопросы мы задали операторам мобильной связи, предоставляющим услуги в Эстонии.

Лидия Кальюнди, руководитель по связям с общественностью Telia, ответила, что подобные SMS-сообщения высылаются по заказу Спасательного департамента на основании полученной от них информации.

Пресс-секретарь Elisa Марика Райски также ответила, что текстовые сообщения от EE-ALARM операторы мобильной связи самостоятельно не генерируют.

«Отправка сообщений контролируется государством, как в части формирования выборки SMS-уведомлений, так и условий уведомления. Как оператор, Elisa позволяет отправлять такие текстовые сообщения».