Вчера на Суур-Сыямяэ начался сильный пожар, когда загорелся центр сбора опасных отходов. Через некоторое время после возгорания людям, находившимся неподалеку от места происшествия стали приходить эсэмэс-сообщения с просьбой закрыть двери и окна и избегать передвижений в том районе.
Операторы мобильной связи рассказали, кто отвечает за рассылку сообщений об опасности жителям Эстонии
Позже сообщения такого же содержания получили многие жители Ласнамяэ, поскольку ветер сменил направление и дым пошел в сторону самого большого района Таллинна.
Но почему не все жители города или даже района Ласнамяэ получили текстовые сообщения, предупреждающие об опасности загрязнения воздуха, а кто-то получил их с задержкой в несколько часов? Кто отвечает за рассылку подобного рода сообщений жителям Эстонии и по какому принципу она рассылаются? Эти вопросы мы задали операторам мобильной связи, предоставляющим услуги в Эстонии.
Лидия Кальюнди, руководитель по связям с общественностью Telia, ответила, что подобные SMS-сообщения высылаются по заказу Спасательного департамента на основании полученной от них информации.
Пресс-секретарь Elisa Марика Райски также ответила, что текстовые сообщения от EE-ALARM операторы мобильной связи самостоятельно не генерируют.
«Отправка сообщений контролируется государством, как в части формирования выборки SMS-уведомлений, так и условий уведомления. Как оператор, Elisa позволяет отправлять такие текстовые сообщения».
Как пишет Rus.Postimees, из-за пожара на станции приема отходов Суур-Сыямяэ центр тревоги выслал три привязанных к местонахождению СМС-оповещения. Сообщения получают находящиеся в районе риска устройства с SIM-картой.
Подробнее читайте: Пожар в Таллинне: центр тревоги объяснил, почему не все горожане получили СМС-оповещения об опасности