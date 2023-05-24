В Facebook группе EZ-дуны! появилось видео, захватывающее сердца многих людей. В ролике показана мать чомга, которая переводит своих птенцов через оживленную дорогу Пирита-теэ в Таллинне.
ВОДИТЕЛЯМ ПОЧЕТ! ⟩ Игнорируя пешеходный переход: мать, рискуя жизнью птенцов, перебегает оживленную Пирита-теэ
На кадрах видно, как чомга переводит семерых птенцов через дорогу в сторону моря. Водители, заметив необычную сцену, замедлили свою скорость и остановились, чтобы дать чомге и ее птенца возможность безопасно пересечь дорогу.
Видео с быстрой скоростью распространилось в социальных сетях, собрав множество репостов и комментариев, выражающих восхищение и благодарность водителям за их действия. Были и комментарии, осуждающие мать-чомгу за безрассудное поведение.
«Бестолковая мамаша. Водители молодцы, пропустили нарушителей», «Так волновалась... Как они дальше перешли. Водители молодцы, увидели такую милоту!», «Пока смотрела, три микроинсульта получила».
Автор видео заверил пользователей, что семейство благополучно перебралось через дорогу: «Крякающая семейка. Все кончилось благополучно. Всем водителям респект».