Умер бас-гитарист The Beatles

Кандидатуру Чеса "битлам" предложил его хороший друг Пит Бест - как замену Стюарту Сатклиффу: Бест и Ньюби вместе играли в The Black Jacks, где Чет был ритм-гитаристом.

Что примечательно, Ньюби, как и Пол, был левшой.

Не менее примечательно, что о своем стремительном уходе из группы Ньюби не жалел, так как, по его словам, никогда не хотел быть музыкантом - он лишь хотел немного подзаработать на колледж.

Впрочем, сцену Чет все-таки не оставил, после, когда преподавал математику в школе, "для души" играя с The Rackets и The Quarrymen, плюс он пел в Alcester Male Voice Choir.