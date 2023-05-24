«Он создан практически из ничего, максимально обнажая кожу». Ратаковски снялась в вязаном купальнике из своей новой коллекции

Издание Hollywood Life, описывая купальник Ратаковски, отметило, что он «создан практически из ничего, максимально обнажая кожу».

Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.