Американская модель британского происхождения Эмили Ратаковски снялась на пляже в белом вязаном купальнике с глубоким декольте из своей новой коллекции, пишет Гордон.
«Он создан практически из ничего, максимально обнажая кожу». Ратаковски снялась в вязаном купальнике из своей новой коллекции
Фото знаменитости 23 мая размещено на странице ее собственного бренда Inamorata в Instagram.
Модель дополнила пляжный образ солнцезащитными очками. На фото Ратаковски изображена со всех ракурсов, демонстрируя крой пляжного наряда.
Издание Hollywood Life, описывая купальник Ратаковски, отметило, что он «создан практически из ничего, максимально обнажая кожу».
Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.