ВИДЕО ⟩ Опрос в Ласнамяэ: жители жалуются, что оповещения о ядовитом дыме приходили слишком поздно

Что произошло?

Во вторник в 17:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ в деревне Соодевахе волости Раэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы», - добавил он.

Над городом образовалось облако густого черного дыма. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым был ядовитым.

Вызов получил самый высокий уровень опасности. Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Люди были эвакуированы. Радиус опасности был установлен в три километра.