ВИДЕО ⟩ Опрос в Ласнамяэ: жители жалуются, что оповещения о ядовитом дыме приходили слишком поздно

Далеко не все жители Ласнамяэ серьезно отнеслись к информации Спасательного департамента и Ласнамяэской управы о том, что из-за ядовитого дыма и продолжающейся ликвидации серьезного пожара нужно закрывать окна и двери, а детей оставлять дома. Некоторые люди всю ночь спали с открытыми окнами, а школьники с утра уверенно шагали в учебные заведения. Основная проблема, на которую пожаловались почти все опрошенные, - эсэмэс-оповещение пришло слишком поздно, некоторым лишь сегодня утром.
До меня дошли оба сообщения, но с большим опозданием, одно из них лишь за пару минут до начала уличного опроса, хотя в нем сообщалось о распространяющемся ядовитом дыме в 3:30 ночи. С такой же проблемой столкнулись и наши опрошенные. Некоторые отнеслись очень серьезно: с утра оставили детей дома и немедленно закрыли все окна и двери, кто-то же не посчитал этот пожар опасным и продолжил свою обычную жизнь, никак не реагируя на оповещения Спасательного департамента.
«Дым был вчера очень заметен: ночью пришлось закрыть окна и выключить принудительную вытяжку, но все равно пахло. Спалось плохо, было душно, сегодня даже ребенка в школу не повела. Эсэмэс я получила уже поздно – ближе к девяти вечера», – поделилась с журналистом женщина.
«Вчера сидела на улице, увидела этот дым и сразу пошла домой – все закрыла. Страшный дым, очень испугал меня. Было неприятно, аж мурашки по коже. Первы раз окно открыла только сейчас [на следующий день]», – пожаловалась пенсионерка Татьяна.
Все прохожие хотели узнать у нас, как у журналистов, что же точно произошло во вторник, жители района не были в курсе, что горело и почему это случилось.
«Я вчера до одиннадцати часов была в заповеднике за Палдиски. А что горело тут?», – уточнила продавщица овощей.
Владимир считает, что к советам Спасательного департамента надо прислушиваться, однако оповещения должны приходить своевременно: «Окна открыты, ничего не было здесь, а эсэмэс я только на утро получил, какой в нем смысл тогда?»
Смотрите видео уличного опроса из Ласнамяэ!
Что произошло?
Во вторник в 17:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ в деревне Соодевахе волости Раэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы», - добавил он.
Над городом образовалось облако густого черного дыма. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым был ядовитым.
Вызов получил самый высокий уровень опасности. Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Люди были эвакуированы. Радиус опасности был установлен в три километра.