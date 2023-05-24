ОПЯТЬ КОНФУЗ ⟩ Эстонская телеведущая упала на дно рыбацкой лодки: была вся в чешуе

«Я нырнул головой вперед в гору сельди. Когда я пошла «спасать» морскую щуку, я свалилась головой вперед в неизвестность, то есть на дно лодки, полной свежей сельди. Уровень Омега-3 теперь должен быть на высоте до конца моей жизни!» - пишет музыкант и ведущая Кети Уйбомяги в социальных сетях.

«Рыбаки из Пярнумаа предложили порыбачить на рассвете. Рыбацкая лодка была наполнена тоннами рыбы: в основном сельди, немного щуки, камбалы», - объясняет Кети редакции Elu24.

На дне лодки были тонны сельди, и Кети хотела схватить одну из щук, чтобы отдать ее рыбакам. «Я свалилась в несколько тонн селедки. Я упала головой вперед. Меня быстро вытащили оттуда. Поскольку я не успела ничего сообразить, опытные моряки среагировали очень быстро», - смеется она. «Я вся была в чешуе, которая красиво переливалась».