Модель плюс-сайз Эшли Грэм надела трендовое платье, под которым видно белье

35-летняя plus size модель Эшли Грэм в Instagram 23 мая показала, как выглядит в прозрачном платье с пайетками, пишет Гордон.
Грэм надела под платье бежевый бюстгальтер. Нижнюю часть прикрыл белый чехол.
Модель выбрала короткую модель платья, демонстрируя фигуру максимально открыто.
Издание InStyle назвало прозрачное платье, под которым видно белье, горячей тенденцией.
Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.