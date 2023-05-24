Модель плюс-сайз Эшли Грэм надела трендовое платье, под которым видно белье

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.