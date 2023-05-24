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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Пара эстонских художников о произведении искусства у автовокзала в Таллинне: работали вместо сна по ночам

Limon.ee
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Хелена Анни и Вахур Агар.
Хелена Анни и Вахур Агар. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Автовокзал нашел нас, у них возникла идея подарить людям больше эмоций», - рассказывают в программе Ringvaade эстонские художники Вахур Агар и Хелена Анни, чьи работы объездили весь мир, пишет Elu24.

Художники Вахур Агар и Хелена Анни мастера во многих видах искусства: пара, познакомившаяся на круизном лайнере, где работали танцорами, также занимается скульптурой, фотографией и видеосъемкой, а также искусством освещения и модой.

Супруги практикуют разные художественные стили – от абстракции до реализма и в любой обстановке, будь то высота или разные интересные материалы. Часто желание путешествовать и любовь к искусству сочетаются.

Совсем недавно новую жизнь обрела и подстанция перед таллиннским автовокзалом. «Автовокзал нашел нас, у них возникла идея доставить людям больше эмоций», - говорит художник Вахур Агар. «Мы сами ездили по крайней мере на двух автобусах!»

Хелена Анни отметила в программе Ringvaade, что иногда им приходилось рисовать за счет часов сна. «Мы проверили, что последний автобус ушел около полуночи, и только после этого пошли красить боковую стену», - говорит Анни, добавляя, что уличного освещения им вполне хватает.

Посмотрите, как выглядит обновленная подстанция:

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