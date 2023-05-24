Предприятие Pakendikeskus умело использовало жуткий пожар в рекламе: это еще не конец!

Во вторник в 17.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания.

Одно из зданий - Pakendikeskus. «Шок. На данный момент для нас нет более важной темы, чем пожар, который начался в центре сбора опасных отходов на Суур-Сыямяэ и, к сожалению, достиг Pakendikeskus», - писали вчера Pakendikeskus в Facebook. «Что, почему, как и так далее. Ответы на вопросы, безусловно, будут найдены, но прежде чем утолить любопытство, нужно потушить огонь».

Предприятие благодарит спасателей за работу. «Сегодня можно сказать только одно: это еще не конец. Все продолжается. Наша работа не закончится из-за этого пожара», - добавляют в заключение в Pakendikeskus.