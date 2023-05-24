Василиса Володина назвала даты рождения тех, у кого наступает абсолютно новый этап жизни

«Они бывают особенными, «затменными». И это всегда приносит сильные изменения, совсем новый этап жизни в момент старта и особенно яркий перелом ситуации в момент победы», - объяснила Володина. Она назвала даты рождения тех людей, кто именно сейчас, в этом году, переживает такие особенные старты и победы.