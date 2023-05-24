Василиса Володина назвала даты рождения тех, у кого наступает абсолютно новый этап жизни

Астролог Василиса Володина продолжает помогать своим подписчикам лучше понимать происходящее в их жизни и порой предостерегает от необдуманных решений или советует просто быть начеку, пишет Супер.
В свежем посте Василиса затронула тему так называемых стартов и побед - «моментов прогрессивных новолуний-полнолуний».
«Они бывают особенными, «затменными». И это всегда приносит сильные изменения, совсем новый этап жизни в момент старта и особенно яркий перелом ситуации в момент победы», - объяснила Володина. Она назвала даты рождения тех людей, кто именно сейчас, в этом году, переживает такие особенные старты и победы.
При этом астролог предупредила, что старшему поколению, попавшему в список, важно очень-очень тщательно следить за здоровьем, более молодому - осторожно и внимательно двигаться по жизни.
- 15.01.1940 – 16.01.1940
- 11.12.1941 – 12.12.1941
- 6.06.1942 – 7.06.1942
- 2.05.1944 – 3.05.1944
- 29.03.1946 – 30.03.1946
- 29.01.1949 – 29.01.1949
- 25.12.1950 – 26.12.1950
- 21.06.1951 – 22.06.1951
- 20.11.1952 – 21.11.1952
- 17.05.1953 – 18.05.1953
- 18.10.1954 – 18.10.1954
- 13.04.1955 – 13.04.1955
- 13.02.1958 – 13.02.1958
- 10.01.1960 – 10.01.1960
- 4.07.1960 – 5.07.1960
- 5.12.1961 – 6.12.1961
- 31.05.1962 – 1.06.1962
- 27.04.1964 – 27.04.1964
- 23.01.1969 – 23.01.1969
- 20.07.1969 – 20.07.1969
- 20.12.1970 – 20.12.1970
- 16.06.1971 – 16.06.1971
- 15.11.1972 – 15.11.1972
- 11.05.1973 – 12.05.1973
- 7.02.1978 – 8.02.1978
- 4.01.1980 – 4.01.1980
- 29.06.1980 – 29.06.1980
- 26.05.1982 – 27.05.1982
- 21.04.1984 – 22.04.1984
- 11.09.1986 – 11.09.1986
- 18.08.1987 – 19.08.1987
- 17.01.1989 – 18.01.1989
- 14.07.1989 – 15.07.1989
- 14.12.1990 – 15.12.1990
- 10.06.1991 – 10.06.1991
- 5.05.1993 – 6.05.1993
- 8.03.1996 – 8.03.1996
- 1.02.1998 – 2.02.1998
- 28.07.1998 – 29.07.1998
- 24.06.2000 – 24.06.2000
- 21.05.2002 – 21.05.2002
- 9.10.2004 – 10.10.2004
- 16.02.2007 – 16.02.2007
- 13.08.2007 – 13.08.2007