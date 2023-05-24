ВИДЕО ⟩ Спасатели извлекли палец девушки из сливного бачка. Она боялась испортить свежий маникюр, поэтому неудачно нажала кнопку

Издание New York Post пишет, что автором ролика является 26-летняя Мануэла Феррарио. В комментарии редакции она рассказала предысторию случившегося.

По словам девушки, она на тот момент только сделала маникюр, поэтому старалась нажать кнопку сливного бачка так, чтобы не испортить ногти, но случайно зажала один из них в кнопке двойного смыва.

Спасателям удалось извлечь палец с уцелевшим маникюром из крышки с помощью мыла и теплой воды.